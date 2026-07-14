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Actualitate· 1 min citire
România și alte opt țări vor sancțiuni financiare pentru organizațiile sportive care acceptă sportivi ruși și belaruși
Vladimir Putin
România s-a alăturat unui grup format din alte opt state membre ale Uniunii Europene care solicită limitarea finanțării acordate organismelor sportive internaționale ce permit revenirea în competiții a sportivilor din Rusia și Belarus.
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