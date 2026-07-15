Advertising
Actualitate· 1 min citire
Bolojan îl contrazice pe Grindeanu în scandalul PNRR: „Proiectele sunt deja în Parlament”. Mesajul transmis de liderul PNL
Ilie Bolojan
Ilie Bolojan, președintele PNL și premierul demis, a reacționat după declarațiile liderului PSD, Sorin Grindeanu, care susținuse că în Parlament nu există proiecte legislative restante din PNRR. Liberalul a publicat un mesaj pe Facebook în care prezintă documente și exemple de inițiative aflate deja în procedură parlamentară.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 17:52Lovitură pentru Jaqueline Cristian! S-a retras de la WTA Iași și a ajuns pe masa de operație. Mesajul transmis din spital
- 17:22Curier acuzat că a furat coletele pe care trebuia să le livreze. Anchetatorii au descoperit și o rețea de proxenetism
- 16:46UE și Ucraina bat palma pentru producția de drone. Ursula von der Leyen: „Investim în securitatea Europei”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Hunedoara și pe Google News