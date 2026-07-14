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Actualitate· 1 min citire
Ucraina, tot mai aproape de un acord strategic cu UE. Producția de armament și dronele, în centrul negocierilor
Volodimir Zelenski
Uniunea Europeană și Ucraina sunt aproape de încheierea unui parteneriat de amploare în domeniul apărării, evaluat la până la 18 miliarde de euro, care ar putea schimba modul în care cele două părți cooperează în contextul războiului declanșat de Rusia.
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