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Lovitură pentru Jaqueline Cristian! S-a retras de la WTA Iași și a ajuns pe masa de operație. Mesajul transmis din spital

Jaqueline Cristian

Jaqueline Cristian

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 15 iul. 2026, 17:52

Jaqueline Cristian traversează o perioadă dificilă în acest sezon. După eliminarea prematură de la Wimbledon, jucătoarea din România a fost nevoită să se retragă și de la turneul WTA de la Iași, din cauza problemelor medicale care i-au dat mari bătăi de cap.

Sportiva, aflată pe locul 36 în clasamentul WTA, suferea de o accidentare la genunchiul drept și a decis că intervenția chirurgicală nu mai poate fi amânată. Operația a decurs fără probleme, iar Jaqueline Cristian a transmis un mesaj optimist chiar de pe patul de spital.

„Fiecare eșec este o nouă oportunitate de a crește. Mulțumesc tuturor celor care s-au gândit la mine și mi-au trimis mesaje. Recuperarea începe acum. Ne revedem pe teren foarte curând”, a scris jucătoarea pe contul său de Instagram, alături de mai multe fotografii realizate după intervenția medicală.

Retragerea de la turneul de la Iași vine la scurt timp după participarea la Wimbledon 2026, unde Jaqueline Cristian a fost eliminată încă din primul tur. Totuși, românca a avut parte de o experiență specială înaintea competiției, antrenându-se alături de legenda tenisului mondial, Serena Williams.

Acum, prioritatea sportivei este recuperarea completă, cu obiectivul de a reveni cât mai repede în circuitul profesionist.

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