O ambarcațiune cu 19 persoane s-a scufundat lângă Alcatraz. Un mort și doi dispăruți în Golful San Francisco

Publicat 15 iul. 2026, 07:42 Sursă Realitatea.net

O ambarcațiune de agrement cu 19 persoane la bord s-a scufundat marți după-amiază în apropierea insulei Alcatraz, din Golful San Francisco. O persoană a murit, alte două sunt date dispărute, iar 16 au fost salvate. Operațiunea de căutare continuă în apele reci și cu curenți puternici din zonă.

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