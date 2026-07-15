Viceguvernator BNR, avertisment dur: „Modelul economic care ne-a adus aici și-a epuizat resursele. Trăim vremuri pline de incertitudine”

Publicat 15 iul. 2026, 11:06 Actualizat 15 iul. 2026, 11:07 Sursă Realitatea.Net

Întreaga lume, inclusiv România, intră într-o perioadă de incertitudine economică profundă, avertizează prim-viceguvernatorul BNR Leonardo Badea, la evenimentul de lansare a Cartei Albe a IMM‑urilor, ajunsă la ediția a 24‑a. Cele mai recente date din economia reală arată că micile firme se sufocă, iar speranța că situația s-ar putea rezolva de la sine este contraproductivă.

Distribuie articolul