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Actualitate· 1 min citire
Curier acuzat că a furat coletele pe care trebuia să le livreze. Anchetatorii au descoperit și o rețea de proxenetism
Poliție
Un tânăr de 20 de ani, angajat al unei firme de curierat, este cercetat după ce ar fi păstrat pentru el mai multe colete pe care trebuia să le livreze clienților. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi acționat cu ajutorul altor doi bărbați, iar investigația a scos la iveală și suspiciuni privind o activitate de proxenetism.
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