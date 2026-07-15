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Drama unei familii din Galați. Un tată și-a pierdut viața după vestea accidentului în care fusese implicată fiica sa

Poliție

Poliție

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 15 iul. 2026, 14:34

O familie din județul Galați a fost lovită de o tragedie după ce un bărbat în vârstă de 45 de ani și-a pierdut viața în drum spre spital, unde mergea să-și vadă fiica implicată într-un accident rutier.

Tânăra, în vârstă de 23 de ani, fusese implicată într-o coliziune și transportată la spital pentru investigații. După ce au aflat ce s-a întâmplat, părinții au plecat imediat din comuna Braniștea către unitatea medicală.

Pe traseu, în apropierea localității Șendreni, bărbatului, care se afla la volan, i s-a făcut brusc rău. Acesta a reușit să oprească autoturismul pe marginea drumului, iar soția sa a apelat imediat numărul de urgență 112.

La fața locului au intervenit echipaje SMURD, însă, în ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de cadrele medicale, viața bărbatului nu a mai putut fi salvată. Medicii au stabilit că acesta suferise un infarct miocardic, iar decesul a fost declarat la locul intervenției.

În ceea ce o privește pe fiica sa, medicii au anunțat că aceasta a suferit doar răni ușoare în urma accidentului și se află în afara oricărui pericol.

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