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Actualitate· 1 min citire
Monedă istorică în SUA! Donald Trump va apărea pe o piesă din aur dedicată aniversării a 250 de ani de la independență
Donald Trump
Statele Unite pregătesc lansarea unei monede comemorative din aur, dedicată aniversării a 250 de ani de la Declarația de Independență. Anunțul a fost făcut de secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, care a precizat că piesa va fi emisă de Monetăria SUA și va avea o valoare nominală de un dolar.
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