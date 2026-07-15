România, între caniculă și furtuni violente. Nopți tropicale, vijelii și grindină în următoarele zile - HARTA

ANM a emis mai multe atenționări cod galben pentru caniculă, disconfort termic și instabilitate atmosferică. Începând de miercuri, 15 iulie, un val de căldură se va extinde și se va intensifica treptat, în timp ce în mai multe regiuni sunt așteptate ploi torențiale, vijelii și grindină.
Val de căldură și nopți tropicale până pe 18 iulie
Informarea meteorologică este valabilă din 15 iulie, ora 12, până pe 18 iulie, ora 22. Disconfortul termic se va accentua în regiunile vestice, sudice și sud-estice, dar și pe alocuri în centru, unde indicele temperatură-umezeală va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități.
Joi și vineri va fi caniculă în Crișana, Banat și vestul Olteniei, iar sâmbătă temperaturile foarte ridicate se vor extinde și în restul zonei de câmpie a Olteniei, precum și în vestul, centrul și sudul Munteniei. Maximele vor ajunge la 35-37 de grade, iar în vestul și sudul țării nopțile vor deveni tropicale, cu minime de 20-21 de grade.
Cod galben de furtuni în mai multe regiuni
Miercuri, 15 iulie, între orele 12 și 23, în zona montană, Maramureș, nord-estul Olteniei, nordul Munteniei și sud-vestul Transilvaniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, rafale de 50-70 km/h, iar izolat pot apărea vijelii și grindină de mici și posibil medii dimensiuni, de 1-3 centimetri.
În intervale scurte de una până la trei ore, cantitățile de apă vor ajunge la 15-25 de litri pe metru pătrat, iar izolat vor depăși 30-40 de litri pe metru pătrat. Manifestări de instabilitate atmosferică vor apărea pe arii restrânse și în celelalte regiuni.
Noi ploi torențiale și vijelii joi
Un alt cod galben va fi în vigoare joi, 16 iulie, între orele 12 și 22. Vor fi afectate cea mai mare parte a zonei montane, Maramureșul, estul și sud-estul Transilvaniei, nordul și estul Olteniei, precum și vestul și nordul Munteniei.
În aceste regiuni sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, rafale de 50-70 km/h și izolat vijelii și grindină de 1-3 centimetri. În perioade scurte sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat vor depăși 30-40 de litri pe metru pătrat.
Cod galben de caniculă în vestul țării
Județele Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare se vor afla sub cod galben de caniculă de joi, 16 iulie, ora 12, până vineri, 17 iulie, ora 10. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități.
Temperaturile maxime vor ajunge la 34-36 de grade, iar cele minime se vor situa, în general, între 20 și 22 de grade, ceea ce va caracteriza o noapte tropicală. ANM va actualiza avertizările în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice.