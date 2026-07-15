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Economie· 1 min citire
Coșurile de cumpărături, din ce în ce mai goale. Alimentele la promoție - cele mai cumpărate de români
Publicat15 iul. 2026, 11:51
Actualizat15 iul. 2026, 11:54
SursăRealitatea PLUS
Inflația i-a făcut pe români să își schimbe obiceiurile. Aceștia cumpără mai puține alimente și aleg tot mai des produsele promoționale. Micile plăceri, precum ciocolata, alcoolul și snack-urile ajung tot mai rar în coșul de cumpărături. Oamenii optează pentru produse mai ieftine precum , legumele, carnea de pui și conservele, însă, și acestea, cumpărate în cantități mai mici. Ce alimente își mai permit românii?
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