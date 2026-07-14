Advertising
Actualitate· 1 min citire
Edi Iordănescu, mărturisiri despre perioada FCSB: „Mi-am făcut contractul convins că nu va fi acceptat”
Edi Iordănescu
Edi Iordănescu a oferit detalii mai puțin cunoscute despre negocierile purtate cu Gigi Becali înainte de a prelua banca tehnică a FCSB, în sezonul 2021-2022. Fostul selecționer susține că și-a redactat singur contractul și a introdus mai multe clauze pe care era convins că patronul clubului nu le va accepta.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 19:34Trump amenință cu un atac asupra „Muntelui Târnăcopului”. Complexul militar ascuns care ridică semne de întrebare
- 18:39Traian Băsescu surprinde cu favorita sa la Cupa Mondială: „Fantezia lor face diferența”
- 17:56Mașină de 150.000 de euro, indisponibilizată în Vaslui. Polițiștii au făcut descoperirea după un control de rutină
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Hunedoara și pe Google News