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Actualitate· 2 min citire
Președintele Nicușor Dan laudă activitatea procurorilor: „Vedem rezultate în dosarele importante”
Nicușor Dan
Președintele Nicușor Dan a declarat că este mulțumit de activitatea parchetelor din România, apreciind că instituțiile de urmărire penală au început să se concentreze pe dosare de interes major și pe probleme care preocupă societatea.
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