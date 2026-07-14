Advertising
Actualitate· 2 min citire
Trump amenință cu un atac asupra „Muntelui Târnăcopului”. Complexul militar ascuns care ridică semne de întrebare
Donald Trump
Președintele american Donald Trump a declarat că „Muntele Târnăcopului” („Pickaxe Mountain”), un complex militar subteran aflat în apropierea instalației nucleare iraniene de la Natanz, ar putea deveni ținta unui viitor atac al Statelor Unite.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 18:39Traian Băsescu surprinde cu favorita sa la Cupa Mondială: „Fantezia lor face diferența”
- 17:56Mașină de 150.000 de euro, indisponibilizată în Vaslui. Polițiștii au făcut descoperirea după un control de rutină
- 17:27Acuzații grave la adresa Spitalului Județean Galați. O femeie susține că bunica ei a murit din cauza îngrijirilor primite
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Hunedoara și pe Google News