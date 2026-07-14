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Actualitate· 2 min citire
Trump amenință cu un atac asupra „Muntelui Târnăcopului”. Complexul militar ascuns care ridică semne de întrebare
Donald Trump
Președintele american Donald Trump a declarat că „Muntele Târnăcopului” („Pickaxe Mountain”), un complex militar subteran aflat în apropierea instalației nucleare iraniene de la Natanz, ar putea deveni ținta unui viitor atac al Statelor Unite.
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