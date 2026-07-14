Acuzații grave la adresa Spitalului Județean Galați. O femeie susține că bunica ei a murit din cauza îngrijirilor primite

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 14 iul. 2026, 17:27

O familie din Galați aduce acuzații grave la adresa Spitalului Clinic Județean de Urgență, după decesul unei femei în vârstă de 93 de ani. Rudele susțin că starea pacientei s-a deteriorat în timpul internării și reclamă modul în care aceasta ar fi fost îngrijită în unitatea medicală. De cealaltă parte, reprezentanții spitalului afirmă că evoluția cazului nu a depins de actul medical.

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