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Actualitate· 2 min citire
Acuzații grave la adresa Spitalului Județean Galați. O femeie susține că bunica ei a murit din cauza îngrijirilor primite
Ambulanță
O familie din Galați aduce acuzații grave la adresa Spitalului Clinic Județean de Urgență, după decesul unei femei în vârstă de 93 de ani. Rudele susțin că starea pacientei s-a deteriorat în timpul internării și reclamă modul în care aceasta ar fi fost îngrijită în unitatea medicală. De cealaltă parte, reprezentanții spitalului afirmă că evoluția cazului nu a depins de actul medical.
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