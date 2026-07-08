Trump aruncă în aer summitul NATO! „Sunt supărat pe Alianță” și anunță blocarea relațiilor comerciale cu o țară aliată

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 8 iul. 2026, 15:08

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a avut un discurs extrem de critic la summitul NATO de la Ankara, unde și-a exprimat nemulțumirea față de Alianță și a anunțat măsuri dure împotriva Spaniei, pe care a catalogat-o drept un partener neserios.

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