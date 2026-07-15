CCR decide azi dacă Bolojan și-a depășit atribuțiile în cazul programului SAFE

Publicat 15 iul. 2026, 10:53 Actualizat 15 iul. 2026, 10:54 Sursă Realitate Plus

Ședință crucială pentru banii din programul SAFE! Judecătorii CCR se reunesc chiar la această oră ca să tranșeze conflictul juridic între Guvern și Parlament, la sesizarea președintelui Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu.

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