Advertising
Actualitate· 1 min citire
Mașină de 150.000 de euro, indisponibilizată în Vaslui. Polițiștii au făcut descoperirea după un control de rutină
Poliție
Un autoturism de lux, evaluat la aproximativ 150.000 de euro și căutat pentru confiscare de autoritățile din Cehia, a fost depistat de polițiștii de frontieră în județul Vaslui, la doar o zi după emiterea alertei internaționale.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 07:43Regulament nou la Eurovision. Se aplică din 2027
- 07:11Alertă aeriană în România: Cinci drone, detectate de radare. Una a pătruns în spațiul aerian național: a fost emis RO-ALERT
- 21:27Schimbare majoră la Eurovision! Țările aflate în conflict pot pierde dreptul de a organiza competiția
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea de Hunedoara și pe Google News