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Actualitate· 1 min citire
Românii au luat cu asalt litoralul și muntele. Coloane de mașini pe șosele
Litoral
Weekendul se încheie cu aglomerație pe mai multe dintre șoselele care duc spre litoral și stațiunile montane. Duminică după-amiază, traficul s-a intensificat în mai multe zone turistice din țară.
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