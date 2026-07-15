Advertising
Politica· 1 min citire
CCR dezbate conflictul Guvern - ÎCCJ privind 4,8 miliarde lei
CCR
Publicat15 iul. 2026, 09:46
Sursărealitatea.net
CCR discută joi sesizarea Guvernului privind conflictul cu ÎCCJ, într-un litigiu despre restanțe salariale de 4,8 miliarde de lei pentru magistrați.
Citește și
- 07:50NATO condamnă încălcările spațiului aerian al României și Poloniei: Rusia este responsabilă
- 07:45Ucraina anunță pagube importante în portul militar Novorossiisk, unde Rusia și-a mutat o parte din Flota Mării Negre
- 07:35„Doar bucăți de polistiren” - replica Rusiei după doborârea dronelor. Ana Maria Păcuraru explică miza
- 21:20Anca Alexandrescu: „Până în 2028 e drum lung și se vor întâmpla foarte multe lucruri”
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea de Hunedoara și pe Google News