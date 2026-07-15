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Politica· 1 min citire
Trump ameninţă să lovească centrale electrice din Iran
Donald Trump
Publicat15 iul. 2026, 08:13
Sursărealitatea.net
Întrebat despre cât timp vor dura atacurile americane, Donald Trump a răspuns: 'Ele vor continua până când voi spune că este destul'.
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