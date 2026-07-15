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Economie· 1 min citire
Prețul energiei electrice s-a triplat în ultimii 5 ani. România are cele mai mari facturi la curent din Uniunea Europeană
Publicat15 iul. 2026, 09:00
Actualizat15 iul. 2026, 09:01
SursăRealitatea PLUS
Energia electrică este cu aproape 60% mai scumpă față de aceeași perioadă a anului trecut, iar România plătește cele mai mari facturi din Uniunea Europeană. Curentul electric se menține astfel în topul scumpirilor, iar costurile tot mai mari se simt direct în bugetele familiilor, potrivit Realitatea PLUS.
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