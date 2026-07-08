Cele mai întâlnite înșelătorii din Grecia, de la taximetriști cu supertarife la restaurante cu note de plată șocante

Grecia continuă să fie una dintre cele mai populare destinații de vacanță pentru europeni, inclusiv pentru români. În fiecare an, milioane de turiști ajung în stațiunile și orașele elene, atrași de plaje, peisaje și gastronomia locală.
Popularitatea țării a atras însă și numeroși escroci, care profită de vizitatorii mai puțin familiarizați cu locurile. Potrivit publicației GreeceGuide, turiștii trebuie să fie atenți la mai multe tipuri de înșelătorii întâlnite frecvent în Grecia.
Publicația susține că pe străzi pot fi întâlniți escroci proveniți din Italia, Franța, Spania, Grecia, Turcia, Republica Cehă, Anglia, Ungaria și România, țara fiind descrisă drept un adevărat hub infracțional.
Taxiuri cu prețuri umflate
Una dintre cele mai întâlnite probleme apare în cazul taxiurilor, mai ales în jurul unor puncte aglomerate, precum Aeroportul Internațional din Atena sau porturile de feribot.
Unii șoferi le spun turiștilor că aparatul de taxat nu funcționează și propun un tarif fix, de multe ori mult mai mare decât prețul real al cursei. Alteori, aleg trasee mai lungi pentru a crește costul deplasării, în special atunci când observă că pasagerii nu cunosc zona.
Autoritățile recomandă folosirea aparatului de taxat și verificarea tarifelor aproximative pentru rutele frecvent utilizate. O alternativă considerată mai sigură este aplicația Beat, foarte populară în Grecia, unde prețurile sunt afișate clar încă de la început.
Produse de firmă care sunt, de fapt, falsuri
În special în Atena, turiștii pot întâlni vânzători stradali care oferă genți, ceasuri, ochelari de soare sau produse electronice prezentate drept articole de firmă.
De cele mai multe ori, produsele sunt contrafăcute și au o calitate foarte slabă. Vânzătorii încearcă să justifice prețurile mici spunând că este vorba despre produse din suprastoc sau direct din fabrică.
Specialiștii recomandă achiziționarea produselor de firmă exclusiv din magazine autorizate și avertizează că ofertele care par prea bune pentru a fi adevărate ascund, de regulă, o înșelătorie.
Hoții de buzunare folosesc diverse metode de distragere
Furturile din buzunare reprezintă o altă problemă în zonele turistice foarte aglomerate, precum metroul din Atena sau cartierul Monastiraki.
Hoții acționează adesea în grup și recurg la metode ingenioase de distragere. Una dintre cele mai întâlnite tactici constă în vărsarea intenționată a unei băuturi, de exemplu cafea, pe hainele turistului. În timp ce unul dintre escroci își cere scuze și încearcă să curețe pata, un complice profită de neatenție și fură bunurile de valoare.
Turiștii sunt sfătuiți să își păstreze obiectele importante în buzunare interioare sau în genți anti-furt și să refuze ajutorul persoanelor necunoscute în astfel de situații.
Restaurante și baruri cu note de plată uriașe
În unele zone turistice, vizitatorii pot fi atrași în restaurante de gazde foarte prietenoase sau de meniuri aparent tentante.
Problemele apar după ce se așază la masă. Uneori, meniurile nu conțin prețuri sau oferă explicații vagi pentru anumite preparate. La final, nota de plată poate include produse care nu au fost comandate sau taxe suplimentare neașteptate.
Recomandarea este ca turiștii să verifice întotdeauna prețurile înainte de a comanda și să ceară lămuriri privind specialitățile prezentate de personal.
Bilete false pentru obiective și feriboturi
În apropierea unor atracții celebre, precum Acropole din Atena, turiștii pot întâlni persoane care oferă bilete de intrare la prețuri aparent avantajoase.
În multe cazuri, biletele sunt false, iar vizitatorii află acest lucru abia la intrare. Situații similare au fost raportate și în porturile de feribot, unde escrocii încearcă să vândă bilete contrafăcute.
Autoritățile recomandă cumpărarea biletelor doar de pe site-uri oficiale, de la casele de bilete sau de la distribuitori autorizați.
Înșelătoria cu aparatul de fotografiat
O altă metodă întâlnită în marile destinații turistice din Europa este cea a aparatului de fotografiat.
O persoană se apropie de turist și îi cere să îi facă o fotografie. După ce primește camera înapoi, susține că aceasta a fost stricată sau scăpată pe jos și cere bani drept despăgubire.
Specialiștii recomandă evitarea manipulării unor obiecte scumpe care aparțin unor necunoscuți.
Jocul celor trei cești
Este una dintre cele mai vechi și cunoscute escrocherii de stradă.
Escrocii folosesc trei cești și o minge mică, iar participanții trebuie să ghicească unde se află aceasta după ce recipientele sunt amestecate. În jurul mesei se află, de regulă, complici care pretind că au câștigat bani și îi încurajează pe turiști să joace.
În realitate, jocul este manipulat astfel încât câștigul să fie practic imposibil.
Povestea turistului rămas fără bani
O altă înșelătorie des întâlnită este cea a „turistului blocat”.
Escrocul se prezintă drept un alt călător și susține că și-a pierdut portofelul, i-au fost furate bunurile sau nu mai are bani pentru a ajunge la hotel ori la aeroport.
De multe ori, povestea este însoțită de documente sau bilete false pentru a părea credibilă și pentru a stârni compasiunea.
După ce primește bani, persoana dispare, iar șansele de a mai fi găsită sunt minime.