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Actualitate· 1 min citire
Bruxelles aprobă o nouă tranșă uriașă pentru Ucraina! Miliarde de euro pentru armament și apărare
Ursula von der Leyer, Volodomir Zelenski
Comisia Europeană a virat joi Ucrainei o nouă tranșă de 3,47 miliarde de euro, destinată consolidării capacităților de apărare ale țării. Fondurile vor fi utilizate pentru achiziționarea de drone, rachete și avioane de luptă, în cadrul programului european de sprijin financiar acordat Kievului.
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