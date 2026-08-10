Advertising
Social· 1 min citire
Val de căldură extremă urmat de o răcire bruscă: ANM avertizează asupra fenomenelor meteo severe
Publicat10 aug. 2026, 11:06
SursăRealitatea PLUS
România se pregătește pentru un nou canipol de foc, cu temperaturi care vor depăși 35 de grade Celsius la umbră timp de mai multe zile consecutiv. Valul de căldură extremă va fi însă urmat de o schimbare radicală a vremii la finalul săptămânii, când o prăbușire bruscă a regimului termic va crea condițiile ideale pentru furtuni violente și fenomene meteorologice severe.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 09:19„Sunt medic, ruda ta e grav bolnavă”. Victime din 10 județe, păcălite prin metoda "Accidentul": prejudiciu de 500.000 de lei
- 08:42Râurile Europei intră într-o nouă eră a secetei. Cursuri de apă considerate permanente nu mai curg
- 08:18Steagul roșu, arborat din nou pe litoral. Salvamarii au cerut ajutorul polițiștilor pentru a scoate turiștii din apă
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Hunedoara și pe Google News