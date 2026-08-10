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Social· 2 min citire
Copiii neauziți de Ilie Bolojan vor un singur lucru: mâncare
Publicat10 aug. 2026, 10:46
SursăRealitatea.net
Mai mulți copii din România povestesc cum trăiesc în familii în care mâncarea nu este suficientă. Unii dintre ei spun că merg la culcare flămânzi și că părinții nu au ce să le pună pe masă. Dorințele lor sunt simple: pâine cu gem, macaroane sau ceva dulce. Copiii rămân însă invizibili pentru decidenții politici.
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