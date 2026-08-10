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Incident grav pe Transfăgărășan. O mașină s-a făcut zob după ce a căzut pe un versant-VIDEO
FOTO: Facebook
Publicat10 aug. 2026, 09:19
Actualizat10 aug. 2026, 09:21
SursăRealitatea.Net
Un autoturism a ajuns pe un versant de pe Transfăgărășan, după ce șoferul a coborât din mașină pentru a face fotografii și nu a asigurat-o corespunzător. Vehiculul s-a pus în mișcare fără ca la volan să se afle cineva, a ieșit de pe carosabil și s-a rostogolit zeci de metri pe versant, printre stânci și bolovani.
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