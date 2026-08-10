Femeie rănită în Retezat, căutată de Salvamont și elicopterul SMURD. Victima plecase din locul indicat

Publicat 10 aug. 2026, 10:55 Sursă Realitatea.Net

O femeie care se afla în Munții Retezat a solicitat ajutorul Salvamont, susținând că s-a rănit la glezna piciorului stâng și nu se mai poate deplasa. Salvatorii au pornit spre locul indicat și au solicitat inclusiv sprijinul unui elicopter SMURD, însă femeia plecase între timp, ajutată de însoțitori.

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