Advertising
Politica· 1 min citire
Grindeanu, despre aderarea României la euro: „Avem nevoie de stabilitate și creștere economică”
Sorin Grindeanu, președintele PSD
Publicat3 aug. 2026, 13:48
SursăRealitatea.net
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat în cadrul unei conferințe din Parlament că aderarea României la zona euro rămâne un obiectiv important, însă a subliniat că țara trebuie mai întâi să îndeplinească o serie de criterii economice.
Citește și
- 07:50NATO condamnă încălcările spațiului aerian al României și Poloniei: Rusia este responsabilă
- 07:45Ucraina anunță pagube importante în portul militar Novorossiisk, unde Rusia și-a mutat o parte din Flota Mării Negre
- 07:35„Doar bucăți de polistiren” - replica Rusiei după doborârea dronelor. Ana Maria Păcuraru explică miza
- 21:20Anca Alexandrescu: „Până în 2028 e drum lung și se vor întâmpla foarte multe lucruri”
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea de Hunedoara și pe Google News