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Hunedoara: Incident pe calea ferată generat de trei copii cu vârstele sub 14 ani

Incident pe calea ferată

Incident pe calea ferată

Scris deStoica Marian
Publicat10 aug. 2026, 12:57
Sursărealitatea.net

Trei copii cu vârstele sub 14 ani sunt bănuiţi de poliţiştii de la Serviciul Judeţean de Poliţie Transporturi Hunedoara că ar fi autorii unui incident feroviar care a avut loc în zona staţiei de cale ferată Petroşani, unde o dală de beton amplasată pe mecanismul de rulare şi un capac de la un macaz ar fi fost lovite de un tren de marfă.

'Poliţiştii din cadrul Serviciului Judeţean de Poliţie Transporturi Hunedoara au fost sesizaţi, la data de 9 august, cu privire la faptul că în zona staţiei CF Petroşani, persoane necunoscute ar fi amplasat o dală de beton pe mecanismul de rulare şi ar fi ridicat un capac de protecţie de la mecanismul de schimbare a unui macaz. Ulterior, obiectele respective ar fi fost lovite de un tren de marfă aparţinând unui operator feroviar', a informat, luni, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Hunedoara.

În urma activităţilor desfăşurate de poliţiştii Serviciului Judeţean de Poliţie Transporturi Hunedoara, au fost identificate persoanele bănuite de comiterea faptei, fiind vorba despre trei minori.

'Verificările au fost continuate în prezenţa reprezentanţilor legali, în cauză fiind aplicată sancţiune contravenţională în conformitate cu prevederile Legii nr. 61/1991, republicată, pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice', arată sursa citată.

În vederea stabilirii tuturor împrejurărilor producerii incidentului, cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal întocmit pentru distrugerea sau semnalizarea falsă.

Poliţiştii atrag atenţia asupra pericolului deosebit pe care îl reprezintă orice intervenţie neautorizată asupra infrastructurii feroviare sau amplasarea de obiecte pe calea ferată, astfel de fapte putând pune în pericol siguranţa circulaţiei trenurilor şi, implicit, viaţa şi integritatea persoanelor.

AGERPRES

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