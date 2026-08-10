Hunedoara: Incident pe calea ferată generat de trei copii cu vârstele sub 14 ani

Publicat 10 aug. 2026, 12:57 Sursă realitatea.net

Trei copii cu vârstele sub 14 ani sunt bănuiţi de poliţiştii de la Serviciul Judeţean de Poliţie Transporturi Hunedoara că ar fi autorii unui incident feroviar care a avut loc în zona staţiei de cale ferată Petroşani, unde o dală de beton amplasată pe mecanismul de rulare şi un capac de la un macaz ar fi fost lovite de un tren de marfă.

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