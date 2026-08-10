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Turist de 84 de ani, căutat timp de opt ore în Munții Făgăraș
Turist căutat în Munții Făgăraș / FOTO: Salvamont
Publicat10 aug. 2026, 10:24
Sursărealitatea.net
Un bărbat în vârstă de 84 de ani a fost căutat timp de aproximativ opt ore de salvamontiști și jandarmi montani, după ce s-a rătăcit în Munții Făgăraș, în timpul unei ascensiuni către Vârful Moldoveanu.
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