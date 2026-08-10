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Trei minori au pus o placă de beton pe calea ferată la Petroșani. Obiectele au fost lovite de un tren
Șină de tren Hunedoara
Publicat10 aug. 2026, 14:06
SursăRealitatea.net
Polițiștii din Hunedoara au identificat trei minori suspectați că au amplasat mai multe obiecte pe calea ferată, în stația Petroșani. Aceștia ar fi pus o placă de beton pe mecanismul de rulare și ar fi ridicat capacul de protecție al mecanismului de schimbare a unui macaz. Obiectele au fost lovite ulterior de un tren de marfă. În acest caz a fost aplicată o amendă de 200 de lei, iar cercetările continuă într-un dosar penal.
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