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Politica· 1 min citire
Ilie Bolojan demontează teoria privind scăderea nivelului Dunării: „Nu are nicio legătură cu realitatea”
Ilie Bolojan
Premierul demis, Ilie Bolojan, a respins luni ipoteza potrivit căreia scăderea nivelului Dunării în România ar fi fost provocată de alte state riverane care și-ar fi făcut rezerve de apă. Întrebat despre această posibilitate în cadrul unei conferințe de presă susținute la Palatul Victoria, acesta a catalogat scenariul drept lipsit de fundament.
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