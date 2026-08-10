Val de reacții după atacul de la Cluj: Raluca Turcan vrea blocarea TikTok pentru răspândire de fake news

Publicat 10 aug. 2026, 14:58 Sursă Realitatea.Net

Scandalul informațiilor false de pe rețelele sociale atinge un nou nivel în politica românească. În urma incidentului grav de la Cluj, unde o ambulanță a fost atacată din cauza unei dezinformări masive online, deputata Raluca Turcan (PNL) solicită discuții oficiale privind blocarea aplicației TikTok, acuzată că nu combate eficient manipularea publică.

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