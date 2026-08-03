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Gianni Infantino caută sprijin la Donald Trump după ruptura cu UEFA. Alegerile FIFA din 2027 se anunță incendiare
Gianni Infantino, Donald Trump
Președintele FIFA, Gianni Infantino, încearcă să obțină sprijinul fostului președinte american Donald Trump, după ce relațiile sale cu UEFA s-au deteriorat pe fondul controverselor privind drepturile comerciale ale Cupei Mondiale. În acest context, alegerile pentru conducerea FIFA din 2027 se anunță tot mai tensionate.
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