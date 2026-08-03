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Sport· 2 min citire
Budapesta face publice sumele uriașe trimise către cluburile din SuperLiga. Finanțarea, sub semnul întrebării
Peter Magyar
Guvernul Ungariei a anunțat că analizează actualul sistem de finanțare destinat cluburilor sportive din afara granițelor țării, inclusiv celor din Transilvania. În acest context, viitorul sprijinului financiar acordat echipelor Sepsi OSK și FK Csikszereda rămâne incert, după ce Secretariatul de Stat pentru Sport de la Budapesta a confirmat că programul este supus unei revizuiri ample.
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