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Social· 2 min citire
Reguli noi pentru românii care aduc alcool şi tutun din UE
Poliția de Frontieră
Publicat10 aug. 2026, 14:19
Sursărealitatea.net
Ministerul Finanțelor precizează că noile reguli urmăresc să facă diferența între cumpărăturile pentru consum propriu și transporturile care pot ascunde activități comerciale sau ilicite.
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