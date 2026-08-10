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Social· 2 min citire
Pericol pe calea ferată: trei minori au blocat mecanismul unui macaz. Ce sancțiune au primit
Poliție
Trei minori din Petroșani au ajuns în atenția polițiștilor după ce ar fi intervenit asupra unui macaz și ar fi amplasat obiecte pe calea ferată. Gestul lor a creat un pericol pentru circulația feroviară, iar un tren de marfă a lovit obiectele respective.
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