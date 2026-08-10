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Ședință extraordinară de guvern la ora 16:00. Bolojan îi convoacă de urgență astăzi pe miniștrii

Ședință extraordinară de Guvern

Ședință extraordinară de Guvern

Scris deStoica Marian
Publicat10 aug. 2026, 15:05
Sursărealitatea.net

Ilie Bolojan îi convoacă într-o ședință de urgență pe miniștrii demiși din cabinetul său la ora 16:00.

UPDATE

Pe agenda ședinței extraordinare de la ora 16 se află: un proiect de HG privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2026, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

ȘTIRE INIȚIALĂ

Astăzi va avea loc o ședință extraordinară de guvern convocată de către premierul demis Ilie Bolojan.

Nu se cunoaște încă cum va arăta ordinea de zi. Cert este că, în mod normal, ședința de guvern avea loc joia.

Și săptămâna trecută au avut loc ședințe extraordinare, mai exact joi și vineri.

Rămâne de văzut ce proiecte vor fi discutate de miniștri în această ședință.

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