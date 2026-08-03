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Actualitate· 1 min citire
Adolescentă de 17 ani, arestată după ce ar fi atacat cu o bâtă un polițist aflat în misiune
Poliție
O adolescentă de 17 ani a fost arestată preventiv, fiind acuzată că a agresat un polițist aflat în timpul unei intervenții desfășurate în județul Covasna. Potrivit anchetatorilor, tânăra l-ar fi lovit pe agent cu o bâtă în timp ce acesta își exercita atribuțiile de serviciu.
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