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Ministerul Sănătății activează planurile pentru caniculă: echipaje de ambulanță suplimentate, stocuri de medicamente verificate și puncte de apă în spațiile publice
FOTO: Arhivă
Ministerul Sănătății a anunțat luni activarea planurilor speciale pentru perioadele cu temperaturi extreme. Direcțiile de sănătate publică, serviciile de ambulanță și unitățile de primiri urgențe au primit solicitarea de a pune în aplicare măsurile necesare pentru reducerea riscurilor asupra sănătății populației.
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