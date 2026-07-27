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Sport· 2 min citire
Datorii de milioane la clubul lui Cristiano Ronaldo. PIF pregătește un plan de redresare
Cristiano Ronaldo
După ce a câștigat primul titlu alături de Al-Nassr și și-a prelungit contractul cu formația saudită, Cristiano Ronaldo se confruntă cu o situație delicată la nivelul clubului. Presa din Arabia Saudită scrie că Al-Nassr traversează o perioadă dificilă din punct de vedere financiar, iar conducerea pregătește măsuri pentru stabilizarea situației.
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