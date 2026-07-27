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Actualitate· 2 min citire
Carburanții, mai scumpi în România decât în statele vecine. Unde se găsesc cele mai mici prețuri din UE
Carburanți
România se află în partea de mijloc a clasamentului european în ceea ce privește prețurile la carburanți, însă, raportat la statele din jur, șoferii români achită cel mai ridicat preț pentru motorină. În același timp, Senatul a adoptat un proiect de lege care, dacă va intra în vigoare, ar putea reduce costul la pompă cu până la 84 de bani pentru fiecare litru de carburant.
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