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Actualitate· 1 min citire
Magistrații decid dacă suspendă alte cinci decizii ale guvernului Bolojan
Partidul Social Democrat
Publicat3 aug. 2026, 14:55
Actualizat3 aug. 2026, 14:59
SursăRealitate Plus
Curtea de Apel București decide dacă suspendă alte 5 hotărâri ale guvernului Bolojan, după ce magistrații au suspendat deja șase hotărâri adoptate de Guvernul interimar. Reclamațiile au fost depuse de Partidul Social Democrat.
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