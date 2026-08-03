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Actualitate· 1 min citire
Gianni Infantino pierde primul sprijin înaintea alegerilor FIFA. Șansele să fie reales scad considerabil
Gianni Infantino
Gianni Infantino a primit prima lovitură importantă înaintea alegerilor pentru președinția FIFA, programate pe 17 martie 2027, la Rabat. Deși este în continuare singurul candidat anunțat oficial, președintele forului mondial începe să piardă susținerea unor federații importante.
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