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Sanatate· 2 min citire
Posturile din spitale vor putea fi ocupate. Camera Deputaților a votat legea în plină grevă în sănătate
Deblocare posturi în spitale
Publicat29 iul. 2026, 14:30
Sursărealitatea.net
Deputații au adoptat proiectul privind reforma sănătății, care prevede deblocarea posturilor din unitățile sanitare aflate în subordinea Ministerului Sănătății, a autorităților locale și a instituțiilor cu rețea sanitară proprie.
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