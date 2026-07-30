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Sanatate· 1 min citire
Continuă greva în Sănătate. 500 de spitale asigură doar urgențele
Grevă Sănătate
Publicat30 iul. 2026, 07:51
Sursărealitatea.net
Este a treia zi de grevă generală, iar blocajul ar putea dura câteva săptămâni. În aproape 500 de spitale activitatea este asigurată de o treime din personal. Angajații din sănătate susțin că reprezentanții Guvernului sunt rupți de realitate, iar noua lege a salarizării ar aduce scăderi de venituri și un exod al personalului medical spre mediul privat sau în străinătate.
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