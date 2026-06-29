Dominic Fritz atacă dur AUR: „Nu este anti-sistem. Acum are misiunea să-l ducă pe Grindeanu la Palatul Victoria”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 29 iun. 2026, 15:59

Președintele USR, Dominic Fritz, a lansat luni un atac dur la adresa AUR, susținând că formațiunea nu reprezintă o forță politică anti-sistem, ci acționează în funcție de interesele celor aflați la putere. În opinia sa, partidul condus de George Simion ar urmări în prezent susținerea unei eventuale desemnări a lui Sorin Grindeanu în funcția de prim-ministru.

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