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Politica· 1 min citire
Iran anunță că Strâmtoarea Ormuz va rămâne blocată
Strâmtoarea Ormuz
Publicat13 aug. 2026, 11:22
Sursărealitatea.net
„Strâmtoarea Ormuz rămâne blocată şi nu va fi redeschisă decât după acceptarea condiţiilor Iranului”, a subliniat PGSA.
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