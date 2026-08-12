Anca Alexandrescu: „Până în 2028 e drum lung și se vor întâmpla foarte multe lucruri”
Anca Alexandrescu
Anca Alexandrescu a lansat un nou editorial critic la adresa clasei politice, în cadrul emisiunii „Culisele Statului Paralel”. Realizatoarea TV a susținut că anumite partide încearcă să transfere responsabilitatea pentru problemele din societate către zona suveranistă și a făcut o serie de acuzații și afirmații politice despre mai mulți lideri.
„Mi-au picat astăzi ochii peste o știre în legătură cu ambulanța neagră...n-am avut timp să vorbesc foarte mult despre ambulanța neagră, că sunt lucruri mai importante în România, legate de energie și de furăciunile pe care le-au făcut ăștia timp de 36 de ani, cum au dus jos sistemul energetic, și o să vorbim și despre asta imediat.
Dar mi-au picat ochii pe știrea asta legată de localitatea unde s-a întâmplat acel incident. Mamă, ce-au sărit globaliștii și au zis, băi, suveraniștii, ei sunt de vină, de acolo e dezinformarea, a sărit madam Turcan din baie, iarăși.
Să se interzică TikTok-ul, a sărit Miruță, să de dea legea aia pe care am vrut noi, să băgăm pumnul în gură. Numai că suveraniștii sunt de vină. Bă, și ce să vezi? Ce credeți? În localitatea aia este primar PNL. Bă, auziți? PNL.
Mai mult de atât. Primarul PNL a fost ales de acei localnici care au sărit cu bâte și cu topoare în proporție de sută la sută. Deci ăia care au sărit cu bâte și cu topoare sunt PNL-iști. Sunt simpatizanți PNL. Ați înțeles? Nu sunt suveraniști.
Ca să fie clar. Așa m-am săturat de fake news-urile astea și de mizeriile astea pe care le ventilează unii, să spun băi, suveraniștii sunt de vină pentru orice. Nu. De vină sunt ăștia care au fost timp de 36 de ani la guvernare și sunt și astăzi.
Dar vestea proastă este că vor fi și în continuare. Eu v-am spus, nu mă credeți. Auziți că asta se va întâmpla. Până în 2028 e drum lung și se vor întâmpla foarte multe lucruri.
Cel puțin așa se prognozează, așa se vorbește în culisele politice. Și eu vă vorbesc despre culisele politice.
Știu ce aranjamente se fac. Știu. Unii visează cai verzi pe pereți că se înțeleg cu șefii organizației de la PSD, cu Ponta, că fac ei aranjamente. Deci, cei care se asociază cu Ponta și care cred că pot avea un parteneriat cu Ponta, sunt copii, copilași.
Cei care cred că pot să decidă din afara partidului împreună cu Ponta, să facă aranjamente, să decidă ei cine este la conducerea PSD-ului, cine... Nu cunoașteți PSD-ul.
Sigur există o stare de nemulțumire a celor de la PSD că nu mai sunt la guvernare. Într-adevăr, există. Dar nu cunoașteți PSD-ul.
Eu avertizez pe cei care cred că pot să facă jocuri din astea politice împreună cu Ponta, să pună președinți de partid, să dea jos președinți de partid, să facă aranjamente pe la spate, îi avertizez că-și vor frige degetele. Va fi rău. Ocupați-vă mai bine de ceea ce ați promis cetățenilor români. Să-l suspendați pe Nicușor Dan.
Hai cu lista de semnături, că da, într-adevăr, doamna avocat Cosmina Cerba, indiferent cât mă critică, chiar șef de organizații de la AUR, am văzut, nu îi bag în seamă, nu îmi pierd vremea. Așa este. Nu au valoare decât semnăturile care sunt date pe lista oficială de la Parlament, nu cele de pe o platformă.
Acea platformă este o chestiune simbolică pentru a arăta cât de mulți oameni sunt de acord cu suspendarea și câți parlamentari respectă dorința și votul cetățenilor.
Dar din punct de vedere juridic, semnăturile parlamentarilor nu au valoare decât dacă sunt date pe acea listă oficială de la Parlament. Nu intru în dispută cu nimeni, n-aveți decât să mă atacați în continuare, îmi faceți un bine, să știți, nu faceți un rău că mă atacați.
Înseamnă că sunt foarte importantă și cineva se teme de mine. Eu m-am prins cine se teme de mine. Sunt băieții ăștia care și la alegerile prezidențiale au vrut să se urce pe valul suveranismului. Și fac și acum același lucru. Am făcut ieri niște dezvăluiri aici la Culisele Statului Paralel în legătură cu modul cum a fost distrus sistemul energetic din România. Astăzi voi veni cu niște dezvăluiri suplimentare.
Colegii mei au fost și la Cernavodă, au filmat acolo. Și da, ăștia de la USR sunt într-o acțiune de marketing deșănțată că tot erau unii supărați că face AUR o acțiune de marketing.
Păi, pe ăștia de la USR nu-i poate nimeni la marketing. Deci ei sunt șefii la marketing. Deci nici PSD-ul n-a făcut atâta propagandă cât fac ăștia de la USR. Deci ăștia de la USR, partea proastă este că fac pe banii noștri propaganda asta, pentru că ei sunt la guvernare acum.
Și banii aia mulți care s-au plătit pentru scufundarea barjelor, experimentul nefericit făcut de Miruță împreună cu madam Buzoianu, ne-a costat niște milioane de lei din banii noștri. Cât o să ne coste să ridice barjele la suprafață, asta e altă discuție.
Problema e că n-au rezolvat situația. O să spună, dom'le, dar stați un pic, nu USR-ul este de vină pentru ce s-a întâmplat. Dar colegii lor, USR-iști-o PNL-iști, pentru că bolojenismul face parte din mișcarea USR-istă, sunt cei care au condus sistemul energetic din România în ultimii șapte ani.
O singură perioadă micuță, cred că șapte, opt luni de zile, a fost PSD-ul prin Bogdan Ivan.
Am un mesaj pentru Sorin Grindeanu și pentru PSD. Bă, închideți-l pe Bogdan Ivan în baie și luați cheia. Înghițiți cheia. Sare și ăsta ca Nae din baie să-și dea cu părerea, să spună, omul, deci nici acum nu cred că a înțeles cum e cu megawatul. Deci nu, nu. Deci omul e... Îmi pare rău că n-am fost aici când a intrat în dialog cu Dian Popescu, domnul Ivan.
Nu îi dă domnul Ivan lecții de dirigenție. El trebuie să mai facă niște ani de școală ca să poată să poarte un dialog cu Dian Popescu și cu specialiștii din energie. Simplu fapt că îi are în spate pe Radu Moldovan și pe Florian Coldea și pe Vasile Dâncu, nu îl califică să conducă energia și să ne dea nouă lecții ce ar trebui să spunem.
De altfel și la PNL e aceeași situație, că și Burduja, care a făcut școli înalte prin America, care tasu l-a născut să-l facă președinte, știți, el e finul ăstuia, cum îl cheamă, lui Videanu. Deci ei sunt o gașcă, ca să ne înțelegem, și în PSD și la PNL.
Unde sunt bani mulți de tot, acolo e și gașca. Adică la energie. S-au înfructat și-au făcut toți afaceri. I-am văzut ăștia astăzi de la USR pe Miruță și pe... cum îl cheamă pe ăla...Dărău. Mamă, au ieșit astăzi în față, la poartă, la fabrică. Au redeschis ei fabrica. Bă, nu vă e mă așa puțină rușine? Băi veniți să vă lăudați la români că ați dat un contract de 10 milioane la o uzina SADU, când voi ați dat 16 miliarde de euro din banii noștri, mă, pentru că noi plătim. Noi plătim banii ăștia în Germania la Rheinmetall. Bă, nu vă e mă așa puțină rușine? Nu vă crapă, mă, o obrazul de rușine? Voi care erați apostolii dreptății?
Care stați în funcții cu toți ăștia care sunt care mai de care, cu dosare penale. Unii sunt declarați incompatibili, nu vor să plece și păstrează ăsta, prefecta, ca să poată să rămână, să supraviețuiască Fritz.
Și acolo a început războiul, că se ceartă Miruță cu madam Buzoianu, că pe madam Buzoianu o vrea Nicușor să fie șefă la USR. Madam Buzoianu plus Mirabela Grădinaru plus... egal love, că vedeți ciocul mic... nu prea mai iese să vorbească.
Pune și ea câte o postare, o poză, mai face câte ceva. Și acum se luptă grupările cine să preia partidul după Fritz. Păi îl preia Bolojan, stați liniștiți. Adică deja este la Bolojan.
Nu se aude nimic nici pe la PNL, liniște, liniște. Eu vă spun atât că probabil în a doua săptămână a lui septembrie vom avea guvern.
Cred că la ora asta mai e nevoie de șapte-opt voturi, pentru că deja e pe semnături, s-au făcut protocoale și se vor duce la Cotroceni cu lista de semnături.
Și o să vedeți, că rămâneți cu aceeași guvernare. Adică va fi probabil un guvern condus de PSD, cu UDMR în componență și cu gruparea din PNL care e răzvrătită împotriva lui Bolojan.
Și probabil și ceilalți care vor vota din Parlament, minoritățile altele decât UDMR, Ponta, pentru care suveraniștii au negociat la Guvernul Veștea postul de ministru de Externe și alte personaje de genul acesta. Cu ăștia... Vom sta în continuare la guvernare până în 2028. Să nu ziceți că nu v-am spus. Vă spun de vreo două luni de zile. Da, știu, sunt trădătoarea șefă. Știu, eu sunt de vină pentru tot. Tot ce se întâmplă în România e din cauza lu Alexandreasca. Dar uite că rând pe rând se confirmă toate aceste povești.
Am zis că eu nu am să vorbesc despre articolul publicat în Newsweek, nu-l am ca subiect în această seară, pentru că am o experiență politică și am avut dubii încă de ieri în legătură cu acest articol. Nu vreau să comentez pentru că nu vreau să fac rău.
Lucrurile se vor lămuri cum a ajuns acel articol și cum a fost șters acel articol. Eu am o opinie deja formată, din experiența mea, dar repet, nu vreau să fac rău, așa că nu comentez acest subiect.
Conținutul articolului este perfect real, sunt lucruri pe care noi le-am spus aici, din decembrie 2024 în continuu, lucruri pe care le-am susținut și pe care invitații mei le-au spus în permanență.
Nu știu cu ce ar putea să ajute acest articol decât a le ține unora speranța sus, ca să zic așa.
Pentru că altfel, cred că ar fi trebuit să ne convingeți, sau să vă convingeți, de mult că eu sunt convinsă de foarte multă vreme că americanii nu se vor mai implica în acest subiect. Punct. Să vorbească cât mai mult, să existe cât mai multe poziții, să dea domnul să se întâmple ceva.
Dar eu nu mai cred lucrul acesta, de asta am și avut poziția categorică și mi-o voi menține în legătură cu lozincile care sunt promovate și cu care sunt păcăliți oamenii. Nu vor fi nici alegeri anticipate și nu va fi suspendat nici Nicușor. Știu, înjurați-mă. Dar asta este realitatea. Am văzut și sondajele domnului Palada, care spune că AUR are constant 45%, ceea ce este real, nu este niciun dubiu din punctul ăsta de vedere, și că la redistribuire va face 50% și va face guvern singur.
Eu vă spun că nu se va întâmpla lucrul acesta niciodată. Nu se va întâmpla lucrul acesta niciodată. În primul rând pentru că nu vor fi alegeri anticipate acum, iar cei care conduc statul ăsta paralel, de statul paralel vorbesc, de foarte mulți ani de zile, vor avea grijă ca până în 2028 AUR-ul să nu mai reprezinte un pericol atât de mare.
Se vor naște alte formațiuni politice și alte platforme care vor încerca să rupă din AUR. Și din păcate, din păcate, eu cred că vor și reuși. Unul dintre ele va fi Ponta, care Ponta probabil îi păcălește pe unii de la AUR, le spune că, dom'le, fac eu partid, că eu rup de la PSD, să nenorocesc definitiv PSD-ul. Numai că vestea proastă este că rupe și de la suveraniști. Asta s-a întâmplat și la alegerile prezidențiale.
Pentru că Victor Ponta, prin procentul pe care l-a luat, l-a băgat în turul 2 pe Nicușor Dan și n-a luat voturi doar de la PSD. A luat voturi și de la suveraniști. Vor fi și alte platforme, vor fi și alte zone în partea cealaltă.
Astăzi vorbeam cu Alin Stanciu și am văzut o postare a lui Nicu Ștefănuță despre diaspora și despre motivele pentru care diaspora nu revine în România.
Lucruri corecte, reale. Și sunt convinsă că și acolo, împreună cu SENS și alte partidulețe din astea mici, se vor crea și vor fi niște oameni care se vor duce în zona aia.
Oamenii sunt obosiți, sunt epuizați, nu mai vor să audă de PSD, de PNL, de USR, nu mai vor să audă. Și atunci sistemul, disperat, va face tot ce poate să spargă acest val.
Am spus de atâtea ori lucrul acesta, mi-ați spus că sunt trădătoare și că vreau să sparg. Nu. Eu doar am arătat pericolele și le arăt în continuare. Și pericolul este din ce în ce mai mare.
Cu cât AUR-ul va fi prezentat și aici credeți-mă că și asta este o strategie. Cu cât AUR-ul va fi prezentat mai puternic, mai mare în sondaje, cu atât se vor mobiliza să-l spargă și să îl fărâmițeze.
Se vorbește în oraș și despre alte partide și despre alte personaje care-și fac partid în zona suveranistă. Eu îmi doresc doar atât, ca suveraniștii să rămână uniți. Nu există altă șansă în 2028 să se schimbe actuala putere, actuala formulă de guvernare, să scăpăm de aceste partide care ne conduc de 36 de ani, decât ca suveraniștii să rămână uniți.
Dacă AUR începe să ia parlamentari de la Pace, de la celelalte grupuri suveraniste, asta înseamnă deja declarare de război.
Și asta înseamnă război în interiorul suveraniștilor. Un lucru care nu este nici util, nici benefic și nici constructiv. Și o spun cu mare responsabilitate. AUR nu este un partid care să aibă suficientă putere în zona locală.
Au organizații în anumite zone, în altele, nici liderii nu sunt ceea ce trebuie, nici organizarea nu este ceea ce trebuie. Partidele vechi cu experiență vor fura cât vor putea, sub diverse forme, în așa fel încât AUR să obțină cât mai puțin.
Credeți-mă că știu ce se pregătește, aud, îmi ajung informații de peste tot, nu de la sistem, că sistemul ar vrea să mă elimine definitiv, să nu mai exist, adică, credeți-mă. Cei care doresc plecarea mea și cei pe care îi deranjez sunt supărați, că eu o spun, știți cum e, ce-i în gușă și în căpușă, spun totul direct.
Chiar dacă îi deranjez pe unii foști parteneri, poate viitori parteneri. Că v-am mai spus lucrul acesta, cei care aruncați cu noroi și care băgați bățul prin gard, poate o să vină într-o zi ziua când George Simion o să vină din nou aici, în platoul acesta la Culisele Statului Paralel.
Și Anca Alexandrescu va fi poate din nou alături de cei de la AUR, într-un moment important pentru România.
Același lucru este valabil și în relația cu Călin Georgescu. Deci, cei care încercați să băgați bățul prin gard, gândiți-vă că de fapt unitatea este cea mai importantă pentru suveraniști.
Voi vă certați cu mine, vă certați cu alte persoane care sunt în zona suveranistă și care sunt nemulțumite de anumite mișcări. Și iată că sunt din ce în ce mai mulți. L-am văzut și pe domnul Piperea, care este nemulțumit de modul cum s-au făcut amendamentele la legea ANI, pentru că riscă ca ele să fie declarate neconstituționale.
Și sunt convinsă că vor fi declarate neconstituționale. Și sigur că mulți își pun întrebarea dacă au fost făcute pe bune sau au fost făcute la mișto, având în vedere desfășurarea lucrurilor. Eu cred că demersul AUR-ului a fost unul corect. Și sunt total de acord ca partenerele de viață ale celor care conduc România să își facă publice veniturile.
Dar trebuia gândită această mișcare și pregătită foarte bine, în așa fel încât să nu fie omorâtă la Curtea Constituțională. Credeți că în mod întâmplător Nicușor Dan a făcut publică declarația de avere a Mirabelei Grădinaru înainte să conteste legea la Curtea Constituțională?
Toate aceste mișcări sunt gândite. Toate aceste lucruri se pot întoarce împotriva suveraniștilor dacă nu sunt făcute așezat.
L-am văzut chiar și pe domnul Petrișor Peiu că este împotriva acestui amendament. Din alte motive decât domnul Piperea, desigur. Bine, pe domnul Peiu îl înțeleg pentru că dânsul a spus foarte clar că el preferă cu PNL-ul. Am văzut că este oarecum și simpatizant Bolojan. Acum, în fiecare partid există democrație. Și domnul Dungaciu am văzut că nu are o părere strălucită despre domnul Georgescu.
Nici domnul Peiu nu e foarte încântat. Dar au loc toate aceste opinii în interiorul AUR. Dar să știți că sunt foarte mulți oameni în AUR care încep să fie deranjați.
Pentru că se pot face multe lucruri. AUR-ul nu are nevoie de marketing, are nevoie de lucruri concrete.
Și sunt convinsă că oamenii cu scaunul la cap, cu mintea așezată, înțeleg despre ce este vorba.
Iar eu în continuare voi susține toate demersurile suveraniștilor și voi aplauda toate demersurile celor de la AUR dacă ele vor fi pe bune în sprijinul poporului și în sprijinul oamenilor care și-au pus toate speranțele în ei.
Așadar, în încheierea editorialului meu din această seară, fac un apel la toți suveraniștii.
Faceți abstracție de Alexandreasca. Nu mai dați apă la moară în celor care astăzi sunt la putere și care își doresc să rămână cu Grindeanu, cu Bolojan, cu Nicușor Dan.
Nu faceți altceva decât să le creați o platformă să rupă și să dezbină suveranismul. Treceți peste toate orgoliile, peste toate supărările. Nu mai încurajați diverși influenceri care sunt plătiți să-i atace pe unii suveraniști. Tocmai pentru a crea destabilizarea zonei suveranism.
Înțelegeți o dată pentru totdeauna că scopul statului paralel este de a distruge valul suveranism. Și să știți că sunt la un pas să le iasă.”
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